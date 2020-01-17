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Отец найденной новосибирской школьницы назвал свою версию произошедшего

Роман Захаров
17:50 17.01.2020
Мужчина считает, что его дочь насильно заперли в помещении, где ее и обнаружили участники поисков.
Отец найденной новосибирской школьницы назвал свою версию произошедшего
© Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», VK

Отец девочки, которую около суток искали в городе Карасук Новосибирской области и нашли в подвале, опровергает сообщения о том, что ребенок ушел из дома из-за конфликта с родителями.

«С ребенком все нормально, она не уходила из дома, ссоры не было. Она уже дома», - сказал Евгений в беседе с «360».

Согласно заявлениям отца девочки, он никому не сообщал о ссоре и такая информация, по его словам, тиражируется «желтыми» СМИ. Мужчина также уверен, что его дочь насильно заперли в помещении, где ее и обнаружили участники поисков.

«Она ушла в музыкальную школу, потом со школы пошла домой и не вернулась, потому что было чрезвычайное происшествие, что ее закрыли в комнате. Она не могла выйти», - поделился своим мнением Евгений.

Ранее в СК РФ сообщили, что десятилетняя девочка, которая пропала 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена живой

«В ходе организованных поисковых мероприятий, 16.01.2020 в 23 часа 55 минут 10-летняя девочка обнаружена волонтером в подвальном помещении дома по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области и незамедлительно доставлена в ГБУЗ Новосибирской области “Карасукская ЦРБ”», - проинформировало ведомство.

По данным следователей, врачи приняли решение поместить девочку в реанимационное отделение. Медики диагностировали у нее переохлаждение, обезвоживание и обморожение ступней 1 степени.

В поисках ребенка принимали участие более 200 человек, в том числе полицейские, сотрудники МЧС, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры и местные жители.

Следов насилия на теле девочки обнаружено не было. Анализ ее крови показал, что наркотические вещества она не принимала.

В настоящий момент СК РФ занимается расследованием уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения ребенка. 

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