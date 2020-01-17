В России зафиксирована первая смерть от снюсов

В России зафиксирована первая смерть от употребления некурительных, никотинсодержащих смесей, так называемых снюсов. Об этом журналистам сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Эксперт с сожалением отметил, что страна переживает настоящую вспышку потребления никотинсодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

«Это вызвало очень много проблем в стране. Появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу и вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», - цитирует РИА Новости заявление Брюна.

Некурительный, бездымный табак с никотином запрещен к реализации в России с 2016 года. Однако, на рынке появились его аналоги - никотиновые конфеты, которые пользуются большой популярность у подростков. На деле, содержание никотина в такой продукции в десятки раз выше, чем в традиционных табачных изделиях, отмечают наркологи.

В конце прошлого года Роспотребнадзор распорядился проверить торговые точки на предмет продажи запрещенной продукции и ее аналогов. В ходе рейдов были изъяты более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей. В весеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи снюса и его аналогов.