Лукашенко назвал выборы в США «позорищем»

Белорусский лидер Александр Лукашенко негативно оценил состоявшиеся 3 ноября американские президентские выборы, итоги которых пока не подведены на фоне заявлений кандидатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Также, по мнению Лукашенко, белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в Штатах.

«Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях», - подчеркнул Лукашенко, передает агентство БелТА.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что выборы в США - это издевательство над демократией.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», - заявил Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что Запад не признал свободным и справедливым прошедшие президентские выборы в Белоруссии. Белорусский лидер считает, что союзники США не будут выдвигать такие же требования в отношении Штатов, несмотря на то, что действующий глава Америки призывает к пересчету голосов в нескольких штатах.