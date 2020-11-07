Момент падения самолета в Подмосковье попал на видео

Крушение легкомоторного самолета в Московской области попало на видео. Кадры публикует телеканал «Звезда».

На ролике можно увидеть падение самолета и последовавший за этим взрыв.

Инцидент произошел 7 ноября недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Вылетевший с аэродрома Мячково под Москвой самолет Cessna следовал в город Рыбинск Ярославской области. По данным МЧС РФ, самолет совершил жесткую посадку с неисправным двигателем.

В результате два человека, находившиеся в самолете, погибли. По данным СМИ, пилотом был ведущий канала НТВ Александр Колтовой.

К ликвидации последствий аварии привлечено 40 человек, 13 единиц техники. Причины крушения устанавливаются. По факту происшествия начала проверку прокуратура.