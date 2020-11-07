Путин и Макрон договорились налаживать связи в области разработки вакцин от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом. Также лидеры стран договорились налаживать связи в области разработки вакцин, говорится на сайте Кремля.

«Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин», - сказано в сообщении.

Также в связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.