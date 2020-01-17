Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

В Москве суд арестовал заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву. Женщина является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве и хищении 15 миллионов рублей членами секты «бога Кузи».

Лидер секты Андрей Попов в июле 2018 года был осужден на пять лет колонии. Следствию удалось доказать, что члены секты выманивали у «прихожан» деньги под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храма.

Чеботарева в структуре организации занимала место «духовной жены» Попова. Таких жен у мужчины было несколько десятков. Сейчас фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.