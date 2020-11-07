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Стали известны подробности крушения самолета в Подмосковье

Анна Назайкина
17:32 07.11.2020
Причины крушения устанавливаются, прокуратура начала проверку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ

Потерпевший аварию в Подмосковье легкомоторный самолет следовал в город Рыбинск Ярославской области. Причины крушения устанавливаются. Прокуратура начала проверку.

«Частный легкомоторный самолет совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. По уточненной информации, он совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В соответствии с информацией МЧС, самолет совершил посадку с неисправным двигателем. Причиной аварии мог стать отказ двигателя. Через несколько минут после вылета в воздухе произошло его возгорание. Пилот подал аварийный сигнал, ему удалось посадить самолет в поле, однако пожар охватил самолет полностью, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила о том, что прокуратура уже начала проверку после смерти двух человек.

«Причины крушения устанавливаются. Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», - передает слова Коротковой ТАСС.

ЧП произошло недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец в Московской области. В результате жесткой посадки легкомоторного самолета погибло 2 человека. Всего к ликвидации последствий аварии привлечено 40 человек, 13 единиц техники.

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