Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
До этого назначения Егоров являлся заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
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Заместитель главы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назначен руководителем ФНС. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.
«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы», - сказано в документе за подписью главы кабинета министров Михаила Мишустина.
В четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Днем ранее Дмитрий Медведев на встрече с главой государства объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе.