При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий Александр Колтовой

В крушении легкомоторного самолета под Москвой погиб телеведущий Александр Колтовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Погибший пилот – Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», – сказал собеседник РИА Новости.

Информация о втором погибшем не уточняется.

Колтовой вел программу «ДНК» на телеканале НТВ, а также был соведущим шоу «Звезды сошлись».

Самолет Cessna 7 ноября потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе в город Рыбинск Ярославской области. По предварительной информации, у самолета был неисправен двигатель. По факту произошедшего ведет проверку прокуратура.