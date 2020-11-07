При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий Александр Колтовой
Александр Колтовой вел программы «ДНК» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
© Фото: koltovoy, Instagram
В крушении легкомоторного самолета под Москвой погиб телеведущий Александр Колтовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Погибший пилот – Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», – сказал собеседник РИА Новости.
Информация о втором погибшем не уточняется.
Колтовой вел программу «ДНК» на телеканале НТВ, а также был соведущим шоу «Звезды сошлись».
Самолет Cessna 7 ноября потерпел жесткую посадку недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе в город Рыбинск Ярославской области. По предварительной информации, у самолета был неисправен двигатель. По факту произошедшего ведет проверку прокуратура.