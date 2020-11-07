Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе в телефонном разговоре. Путин проинформировал Макрона о шагах Москвы для скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, сообщили в Кремле.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии», – уточняется в сообщении.

Главы государств подтвердили настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий двух стран, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Помимо этого, Путин и Макрон подчеркнули решимость бороться с терроризмом в мире во всех его проявлениях в связи с недавними террористическими атаками.