Зеленский потребовал установить, кто прослушивал критиковавшего его премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал установить, кто прослушивал премьер-министра страны Алексея Гончарука. На это глава государства дал украинским стражам порядка две недели.

Поводом для такого указания стала аудиозапись, которая попала в Интернет несколько дней назад. На ней человек с голосом, похожим на голос Гончарука, критикует Зеленского. В частности, упрекает украинского лидера в непонимании принципов экономики.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», - приводит пресс-служба президента Украины слова Зеленского.

После случившегося Алексей Гончарук написал заявление об отставке. По его словам, он это сделал для того, чтобы «подтвердить свое доверие» главе государства.

Многие украинские депутаты и политики сочли такой поступок фарсом, поскольку по закону заявление об отставке глава правительства должен направлять не президенту, а в Верховную раду. Поэтому появилось мнение, что Гончарук все же собирается сохранить за собой пост премьер-министра.