ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина после послания Федеральному собранию

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина после послания Федеральному собранию вырос на 3%. Как рассказали представители ВЦИОМ на пресс-конференции в Москве, сейчас работу главы государства одобряют 67% россиян, притом, что днем ранее этот показатель равнялся 64%.

Также, по информации социологов, у 73% россиян обращение Путина вызвало положительные эмоции. А о самом послании в этом году знало больше граждан, чем в прошлом.

В среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Обращение главы государства длилось больше часа. В нем президент затронул ряд актуальных для страны вопросов, особое внимание Путин уделил социальным проблемам. Также российский лидер предложил внести изменения в Конституцию РФ.