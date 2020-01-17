«Дорога памяти»: внук маршала Покрышкина рассказал о придуманной дедом тактике ведения воздушного боя

Внук маршала авиации и трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина рассказал, как его легендарный дед разработал свою тактику ведения воздушного боя, которая спасла жизни многим летчикам.

«Еще в 1941-м году с самых первых дней войны мой дед понял, что инструкции, в которых предписывалось летать нашим советским летчикам, безнадежно устарели. Он начал разрабатывать свою тактику ведения воздушного боя. Потому что в первый год войны очень много наших летчиков было сбито и погибло, потому что они летали по старым инструкциям. В начале 1942-го года уже пошли документы на присвоение ему звания Героя Советского Союза. Но новый командир полка был очень недоволен тем, что летают не по инструкциям, и он сфабриковал дело против Александра Ивановича. Дед был исключен из партии, но ему это было не очень важно, для него было важно сохранить летный состав. И только благодаря тому, что из госпиталя вернулся комиссар полка, который лично знал деда и который доложил куда следует, дело против деда развалилось. После этого приняли его тактику ведения воздушного боя. Она пошла во все наши ВВС. За всю войну ни один летавший с ним ведомый не погиб», - рассказал Александр Покрышкин - младший.