Опубликованы кадры с места крушения самолета в Подмосковье

В МЧС России сообщили об упавшем в Подмосковье частном легкомоторном самолете с неисправным двигателем. В результате жесткой посадки погибло два человека. ЧП произошло недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец.

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«В 15:40 прибыло первое пожарное подразделение для тушения пожара на площади 5 квадратных метров, в 15:51 пожар был полностью потушен. В результате жесткой посадки погибло 2 человека»,- сообщили в МЧС «Звезде».

Всего к ликвидации последствий аварии привлечено 40 человек, 13 единиц техники.