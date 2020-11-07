В Шотландии запретили шлепать детей

Шотландский парламент одобрил закон, запрещающий физическое наказание детей младше 16 лет, еще в прошлом году. Запрет вступил в силу лишь в субботу, 7 ноября. Ранее родителям и опекунам в стране разрешалось наказывать детей подобным методом, передает портал Express and Star.

«Я очень рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым», — рассказала уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд.

Также она сообщила, что в январе 2021 года аналогичный закон будет одобрен в Уэльсе. Если закон примут, он начнет действовать с 2022 года. По словам Тодд, физическому наказанию не должно быть места в современной Шотландии.