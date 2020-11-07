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В Минсельхозе назвали сроки стабилизации цен на сахар

Анна Касаткина
16:06 07.11.2020
Сахар оказался самым подорожавшим в октябре продуктом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: 955169, Pixabay

Наиболее подорожавшим продуктом в октябре этого года оказался сахар. На ситуацию уже отреагировали в Минсельхозе.

Цены на сахар с прошлого месяца выросли 18,3%, а с начала года более чем наполовину.

По заявлению Минсельхоза, стоимость сахара на рынке стабилизируются после завершения уборки урожая. Все факты необоснованного завышения рассматриваются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой. Если обнаружат признаки сговора, будут приняты соответствующие меры.

По данным аграрного ведомства, в последние годы производство сахарной свеклы увеличилось. Внутренний рынок будет полностью обеспечен сахаром.

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