В Минсельхозе назвали сроки стабилизации цен на сахар

Наиболее подорожавшим продуктом в октябре этого года оказался сахар. На ситуацию уже отреагировали в Минсельхозе.

Цены на сахар с прошлого месяца выросли 18,3%, а с начала года более чем наполовину.

По заявлению Минсельхоза, стоимость сахара на рынке стабилизируются после завершения уборки урожая. Все факты необоснованного завышения рассматриваются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой. Если обнаружат признаки сговора, будут приняты соответствующие меры.

По данным аграрного ведомства, в последние годы производство сахарной свеклы увеличилось. Внутренний рынок будет полностью обеспечен сахаром.