В Сети появились кадры падения самолета в Подмосковье

В Сети появились кадры, на которых, возможно, запечатлен упавший в Подмосковье легкомоторный самолет. Видео опубликовано на странице moscowmap в Instagram.

На ролике с видеорегистратора в авто видно, как самолет пролетает близко над землей. Утверждается, что это последние минуты его полета.

Ранее в МЧС России сообщили об упавшем недалеко от Новорязанского шоссе самолете в районе Люберец. В результате инцидент два человека погибли.