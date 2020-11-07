В Сети появились кадры падения самолета в Подмосковье
На ролике с видеорегистратора видно, как самолет пролетает близко над землей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: moscowmap Instagram
В Сети появились кадры, на которых, возможно, запечатлен упавший в Подмосковье легкомоторный самолет. Видео опубликовано на странице moscowmap в Instagram.
На ролике с видеорегистратора в авто видно, как самолет пролетает близко над землей. Утверждается, что это последние минуты его полета.
Ранее в МЧС России сообщили об упавшем недалеко от Новорязанского шоссе самолете в районе Люберец. В результате инцидент два человека погибли.