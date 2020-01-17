Путин и Меркель обсудили вопросы, связанные с Международной конференцией по Ливии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с Международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января»,- информирует Кремль.

В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в берлинской Международной конференции по Ливии. Мероприятие пройдет в воскресенье, 19 января. На него приглашены маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.

В минувший четверг президент РФ обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подготовку к берлинской конференции.