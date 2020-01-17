Новые курилки в Шереметьево впервые показали на фото
Места для курения оснастили кожаными диванами, креслами и красивыми деревянными столиками.
© Фото: ТРК "Звезда"
В столичном аэропорту Шереметьево открыли новые курилки. В распоряжении «Звезды» оказались фотографии обновленных помещений.
На снимках видно, что места для курения оснастили кожаными диванами, креслами и красивыми деревянными столиками, а в самих помещениях сделан дорогой и качественный ремонт.
Ранее генеральный директор воздушной гавани Михаил Василенко рассказал, что в некоторых бизнес-залах Шереметьево заработали помещения для курения. Ожидается, что к летнему сезону в аэропорту восстановится работа курительных комнат в прежнем объеме, как это было до введения запрета.
Запрет на курение на территории воздушной гавани действовал около шести лет. Пассажирам разрешалось курить на расстоянии не менее 15 метров от входа в здание.