Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии», - информирует Кремль.

В пресс-службе добавили, что в ходе встречи стороны обменяются мнениями по проблеме урегулирования кризиса в Ливии, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения конфликтующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

В сообщении также говорится, что основные договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции.

Мероприятие должно состояться в столице Германии 19 января. На него приглашены маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.

Ранее Путин обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подготовку берлинской конференции.