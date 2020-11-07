Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
В результате ЧП погибли два человека.
© Фото: moscowmap, Instagram
В МЧС РФ сообщили об упавшем в Подмосковье легкомоторном самолете.ЧП произошло недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Ранее в ряде СМИ появилась информация о крушении авиасудна.
«Факт жесткой посадки подтверждаем в районе поселка Томилино. Пока дальнейшая информация уточняется», - подчеркнули в ведомстве.
По предварительным данным, два человека погибли, сообщает РИА Новости.