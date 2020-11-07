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В еще пяти странах помимо Дании у норок нашли COVID-19

Анна Касаткина
15:35 07.11.2020
В ВОЗ считают, что норки заражаются от инфицированных людей и могут передавать вирус друг другу и обратно человеку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Derek Naulls, Pixabay

Еще пять стран мира вслед за Данией сообщили о наличии коронавируса на норковых фермах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», – говорится в информационном бюллетене организации.

В ВОЗ считают, что норки заражаются от инфицированных людей и могут передавать вирус друг другу и обратно человеку. Уточняется, что при распространении вируса между человеком и животным возможна его генетическая модификация. По данным исследований, связанная с норками разновидность вируса приводит к умеренному снижению чувствительности нейтрализующих антител, сообщает ТАСС.

В Дании ранее приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах по причине мутировавшего COVID-19, которым заразились 12 человек.

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