В еще пяти странах помимо Дании у норок нашли COVID-19

Еще пять стран мира вслед за Данией сообщили о наличии коронавируса на норковых фермах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», – говорится в информационном бюллетене организации.

В ВОЗ считают, что норки заражаются от инфицированных людей и могут передавать вирус друг другу и обратно человеку. Уточняется, что при распространении вируса между человеком и животным возможна его генетическая модификация. По данным исследований, связанная с норками разновидность вируса приводит к умеренному снижению чувствительности нейтрализующих антител, сообщает ТАСС.

В Дании ранее приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах по причине мутировавшего COVID-19, которым заразились 12 человек.