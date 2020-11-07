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Полиция Филадельфии проверила сообщения о бомбе рядом с центром подсчета голосов

Роман Захаров
01:53 07.11.2020
О заложенной бомбе по телефону в экстренные службы дважды сообщил один и тот же человек.
Полиция Филадельфии проверила сообщения о бомбе рядом с центром подсчета голосов
© Фото: Pennsylvania Convention Center, facebook

Полиция Филадельфии, столицы американского штата Пенсильвания, проверила сообщения об угрозе минирования в здании крупного торгового центра, находящегося рядом с Pennsylvania Convention Center, где до сих пор происходит подсчет голосов избирателей на президентских выборах в США. Об этом информирует PBS.

По данным телеканала, посетители торгового центра были эвакуированы. Также эвакуировали всех людей из офиса местной газеты Inquirer, который находится неподалеку. После проверки здания ТЦ сотрудники правоохранительных органов сообщили, что взрывчатых веществ обнаружено не было.

Отмечается, что о якобы заложенной бомбе по телефону в экстренные службы дважды сообщил один и тот же человек.

В США 3 ноября состоялись выборы президента. За высший государственный пост борются действующий американский лидер - республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. К настоящему момент подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.

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