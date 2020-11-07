Апелляционный суд США может повторно рассмотреть дело об освобождении Осиповой

Апелляционный суд в США может повторно рассмотреть вопрос о досрочном освобождении из-под стражи россиянки Богданы Осиповой. Женщина обвиняется в похищении собственного ребенка.

Ранее судебная инстанция постановила освободить Осипову до оглашения нового приговора. Сторона обвинения заявила о сообщении ею якобы ложных сведений в заявлении об освобождении под надзор, сообщает РИА Новости.

В документах Богдана отметила, что планирует проживать у отчима и матери в Нью-Йорке, где у них есть дом, однако прокуратура установила, что родственники Осиповой проживают в России.

Череда судебных процессов началась в 2014 году, когда россиянка покинула Соединенные Штаты с ребенком от Брайона Мобли без его согласия. В то время женщина была беременная вторым ребенком.

Спустя три года женщина была арестована в США, куда прилетела для улаживания личных дел. Все дети, а у женщины из трое, проживают на территории России.