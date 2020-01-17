Хафтар поблагодарил Путина за усилия по установлению мира в Ливии

Командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия по установлению мира в Ливии.

Высокопоставленный военачальник направил российскому лидеру письмо, в котором выразил благодарность и признательность за проведенную работу по достижению стабильности в регионе. В ходе переговоров с участниками конфликта в Москве была подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии. Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

«Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мой дорогой друг. Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии. Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве. Примите от нас глубокую признательность и уважение», - говорится в тексте письма, опубликованном пресс-службой Кремля.

В своем послании Хафтар заверил Владимира Путина в готовности посетить Россию для продолжения мирного диалога.

Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января. В ходе встречи стороны обменяются мнениями по проблеме урегулирования кризиса в Ливии, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения конфликтующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

Основные договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. На мероприятие приглашены маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.