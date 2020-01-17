Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом

Россия продолжит выполнять все соглашения по международным обязательств даже после внесений изменений в Конституцию. С соответствующим заявлением выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Должно быть обеспечено безусловное верховенство конституции на всей территории РФ, при том что РФ остается сторонником позиции исполнения всех международных норм и всех соглашений международных обязательств. Мы и дальше безусловно остаемся частью большой такой европейской семьи, следуем традициям, которые заложили в текст авторы конституции 1993 года», - сказал он на первом заседании рабочей группы.

В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Глава государства также предложил внести ряд поправок в Основной закон, в том числе наделить Государственную думу РФ полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров федерального уровня.

Российский лидер также подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». Готовить предложения по поправкам в Основной закон будут более 70 человек. Среди участников рабочей группы есть имена и фамилии политиков, законодателей, ученых, спортсменов, деятелей культуры, общественников.