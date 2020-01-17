Задержание авиадебошира в Пулково попало на видео

В Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» задержан авиадебошир, который в состоянии опьянения пытался курить на борту воздушного судна. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

«В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прилетевшего из Калининграда», - говорится в сообщении ведомства.

По данным полицейских, 41-летний пассажир, житель Свердловской области, находился в самолете в состоянии алкогольного опьянения. Своим поведением и внешним видом он оскорблял других пассажиров, а также пытался курить в туалетной кабинке.

Когда мужчину вели в дежурную часть линейного отдела, он нецензурно бранился и выказывал недовольство, не стесняясь даже детей. Пассажир отказался пройти медицинское освидетельствование и не реагировал на неоднократные замечания полицейских. Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково он помещен в камеру содержания задержанных лиц.