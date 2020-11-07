Систему чек-инов введут в управах и префектурах Москвы

Использование QR-кодов и sms с 12 ноября станет обязательным для входа в здания столичных управ и префектур. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах», – сказал он журналистам.

Чек-ины уже используются в 40 правительственных зданиях, отметил Немерюк.

С 19 октября система была введена в барах, ресторанах и клубах, которые работают с полуночи и до шести утра. Некоторые заведения также присоединились к ней добровольно. Всего систему используют порядка 4 тысяч предприятий, в ней успело зарегистрироваться порядка 1,1 млн человек.