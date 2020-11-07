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В МЧС перечислили основные факторы опасности использования летних шин зимой

Виктория Ивашечкина
14:55 07.11.2020
Одним из рисков является выезд автомобиля с дороги.
В МЧС перечислили основные факторы опасности использования летних шин зимой
© Фото: E Bouman, Pixabay

В МЧС РФ рассказали, что использование летней резины на машинах зимой и поздней осенью повышает риск выезда автомобиля с дороги, увеличивает тормозной путь и может стать причиной опрокидывания авто.

«Повышается риск выезда автомобиля за пределы дорожного полотна вследствие заноса. В несколько раз увеличивается тормозной путь», - сказано в памятке ГУ МЧС РФ по Московской области, передает ТАСС.

В октябре в столичной ГИБДД посоветовали автовладельцам начинать готовить машины к зиме, пройти техобслуживание и проверить зимние покрышки на пригодность. При этом производители зимней резины рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до пяти-семи градусов в течение недели.

Ранее автомобильный эксперт заявил, что в межсезонье стоит учитывать фактор разницы температур и скорректировать стиль управления автомобилем. В этот период лучше ездить более спокойно и аккуратно. По его мнению, важнейшим элементом безопасности на дороге является использование шин по сезону. Именно правильно подобранная резина удерживает автомобиль на дороге.

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