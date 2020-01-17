Трамп назвал обманом слушания по импичменту

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что слушания по импичменту в отношении него не займут много времени. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, американский лидер назвал их обманом.

Глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента в отношении главы США, дав старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений. Парламентарии решат вопрос о виновности Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал о будущем Трампа и его главного конкурента Джо Байдена. Как заявил основатель MCSC Network Нико Хаус, выбранная в отношении Трампа тактика демократов далека от успешной.