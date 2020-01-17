С иголочки: В Шереметьево открыли новый терминал С1

В пятницу, 17 января, аэропорт Шереметьево открыл после реконструкции новый международный терминал С1, который расположен в северном терминальном комплексе воздушной гавани и объединен с терминалом внутренних линий B. Сегодня С1 принял первый рейс - пассажирский самолет «Аэрофлота» из Хельсинки.

Аэровокзальный комплекс, общей площадью 127 тысяч квадратных метров, будет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. Общая пропускная способность аэропорта в результате увеличилась до 80 миллионов пассажиров в год.

Для комфортных перелетов в терминале есть все необходимое: огромное информационное табло, размером 70 на 7 метров, более 80 стоек регистрации и 600 медиаэкранов. Для встречающих организована огромная шестиуровнвая парковка на 2,5 тысячи машиномест, на которой первые 30 минут стоянки бесплатны. Появились и специализированные комнаты для курения с системами вентиляции и очистки воздуха.