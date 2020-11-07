Юрист рассказал, как могут поделить наследство Жванецкого

Адвокат Сергей Жорин выдвинул предположение, каким образом может произойти раздел наследства писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который накануне скончался в возрасте 86 лет. На вопрос о возможности получения наследства внебрачными детьми артиста юрист ответил, что необходимо установление родства.

«Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто», — объяснил адвокат в беседе с порталом «Телепрограмма».

По словам эксперта, из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. При условии, что супругами не был заключен брачный договор, половина имущества нажитого в браке, принадлежит жене. Остальное, по словам юриста, будет поделено между наследниками первой очереди (дети и супруга).

«Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле», — объяснил адвокат.

Юрист напомнил, что в случае существования завещания необходимо исполнить волю умершего. Однако при условии, что кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, ему будет положена обязательная доля. Кроме того, сказал Жорин, трудоспособные наследники, которые не упомянуты в завещании, не могут претендовать на наследство.

Народный артист России Михаил Жванецкий скончался вчера в возрасте 86 лет. Причина смерти народного артиста России остается неизвестной. Ранее писатель-сатирик сообщил о своем уходе со сцены и закрыл свою передачу.