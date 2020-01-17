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Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации Евросоюза

Наталия Майорова
14:31 17.01.2020
И. о. главы МИД РФ подчеркнул, что члены ЕС выступают по вопросам, идущим вразрез с защищаемыми ценностями Европы.
Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации Евросоюза
© Фото: mfa_russia Russia

Действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония являются возмутительными, а бездействие Евросоюза по данному вопросу накладывает очередное пятно на репутацию ЕС, каких Россия уже «немало видела». Об этом сообщил и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее, от Совета Европы. Обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы», - заявил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

Шеф-редактор Sputnik Эстония добавила, что сайт продолжит работу в полном объеме, однако в ближайшее время деятельность будет организована таким образом, чтобы не находиться под давлением со стороны эстонских властей.

В свою очередь, в ОБСЕ призвали власти Эстонии воздержаться от давления на сотрудников Sputnik Эстония, которое противоречит обязательствам страны в рамках организации. 

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что российские власти будут делать все для поддержания работы Sputnik в других странах.

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