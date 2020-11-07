Теплоход и баржа с мазутом сели на мель возле Нижнего Новгорода

На Волге в районе Нижнего Новгорода теплоход и баржа с мазутом сели на мель. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Теплоход “Евростар-1” в составе с наливной баржей с мазутом (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. По информации прокуратуры, разлива нефтепродуктов не произошло. У теплохода и баржи нет повреждений.

Приволжская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях.