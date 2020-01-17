Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ не будет вносить изменения в первую и вторую главы

Первые и вторые главы Конституции незыблемы, заявил председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на первом заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны.

«Исходя из послания президента, из вчерашнего совещания с ним, мы будем работать над поправками, которые прозвучали в послании главы государства, и не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы», - сказал Павел Крашенинников.

В первой главе Конституции России говорится об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина Российской Федерации.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группу заявил, что первая и вторая главы Конституции РФ изменены не будут.

В среду, 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию глава государства вынес на обсуждение ряд поправок в основной документ страны. Для этого президентом была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.