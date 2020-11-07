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Битва за Москву: кадры военно-исторической реконструкции из подмосковного парка «Патриот»

Иван Линдеманн
Россина Бодрова
13:58 07.11.2020
Чтобы подробно воссоздать контрнаступление советских войск, задействована историческая бронетанковая техника: от легендарного Т-34 до установки «Катюша».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России, в субботу, 7 ноября отмечается День воинской славы. На Красной площади 79 лет назад состоялся знаменитый парад - по брусчатке шли воины, которым было уготовано сложное испытание. Фашистские войска стояли на подступах к столице. Красноармейцам предстояло ценой своих жизней защитить сердце Родины. И свое дело они выполнили: отстояли Москву, а впоследствии и всю страну.

В подмосковном парке «Патриот» в честь знаменательного дня проходит масштабная и яркая реконструкция. Чтобы подробно воссоздать контрнаступление советских войск, задействована историческая бронетанковая техника: от легендарного Т-34 до установки «Катюша». Главный сценарий реконструкции - оборона Москвы осенью 1941 года.

«Самое главное, наверное, то, что наши воины Красной Армии стояли насмерть, не пустили врага. Ну, а немцы полегли, не прошли они, не взяли Москву», - поделился герой России, председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ Вячеслав Сивко.

В этом масштабном мероприятии принимают участие более 200 человек из разных городов России.  В парке «Патриот» проходили не только сражения, показали и героическую работу сотрудников Метростроя, которые возводили оборонительные сооружения на подступах к столице. Еще один интересный момент - удалось детально воссоздать участие дивизий народного ополчения и истребительных батальонов, которые формировались из обычных жителей Москвы.

«Первая позиция, и наша задача - удержать ее. До последней капли крови мы оборонялись. Моя задача как снайпера - снять огнеметчика, что я и сделала», - рассказала Ольга Стружанова, руководитель военно-исторического клуба «106-й отдельный инженерно-саперный батальон».

У Главного храма Вооруженных сил России подобная реконструкция проводится впервые. Место выбрано не случайно, ведь в Алабине был развернут штаб обороны Москвы, который возглавлял Маршал СССР Георгий Жуков.

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