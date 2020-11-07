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Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию «без ломки и катастроф»

Анна Назайкина
14:00 07.11.2020
Президент Белоруссии отметил, что готовится уже третий вариант основного закона страны.
Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию «без ломки и катастроф»
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Новая конституция Белоруссии будет принята, но это произойдет «без ломки и катастроф», заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Белорусской атомной электростанции, где он принял участие в церемонии подключения первого энергоблока.

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо», - цитирует слова главы государства агентство БелТА.

Ранее Лукашенко сообщал о том, что перед референдумом проект новой конституции страны подвергнут общественному обсуждению. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант основного закона страны, так как предыдущие варианты его не устроили. Президент сказал, что для разработки плана новой белорусской конституции необходима выработка единого видения того, каким государство должно стать в перспективе.

2 октября Палата представителей заявила о сборе предложений граждан по поводу внесения изменений в конституцию Белоруссии. Ранее спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко сказал, что в обществе назрел вопрос об определённых переменах, вследствие чего депутатам было поручено изучить мнение граждан касательно реформы конституции.

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