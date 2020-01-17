Скандал с прослушкой: лишится ли кресла премьер Украины после критики в адрес Зеленского

Алексей Гончарук подал в отставку спустя полгода после назначения на пост премьер-министра Украины. В августе 2019 года кандидатуру Алексея Гончарука на должность председателя украинского правительства предложил президент Владимир Зеленский.

Первый скандал вокруг новоиспеченного премьера разгорелся после того, как в октябре прошлого года тот посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий в Донбассе, на котором выступала националистическая группа «Сокира Перуна». Тогда Гончаруку пришлось оправдываться: он заявил, что посетил мероприятие по приглашению ветеранов и не является сторонником радикальных взглядов.

А уже в январе 2020 года широкий резонанс вызвали две аудиозаписи от 16 декабря 2019 года, размещенные на одном из YouTube-каналов. Утверждалось, что записи были сделаны во время совещания Гончарука с министром финансов, главой Нацбанка Украины и другими высокопоставленными чиновниками. Участники беседы обсуждали, как именно объяснить Владимиру Зеленскому, почему укрепление курса гривны повлекло экономические проблемы в стране.

На аудиозаписях человек с голосом, похожим на голос украинского премьера, говорит, что у Владимира Зеленского «примитивное представление об экономике и туман в голове». Он предлагает внятно объяснить президенту Украины ситуацию, добавив, что это объяснение должно выглядеть «очень реалистично».

Сначала участник беседы говорит, что можно рассказать Зеленскому, что гривна укрепилась благодаря доверию народа к власти. А затем предлагает и вовсе объяснять президенту экономические процессы на примере стоимости салата оливье.

По данным украинских СМИ, после размещения записей их содержание обсуждалось на заседании фракции «Слуга народа». Ряд украинских депутатов высказались за отставку Гончарука.

На следующий день на скандал отреагировал и сам премьера Алексей Гончарук. Он опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook, где не подтвердил, но и не опроверг подлинность записей. Гончарук пожаловался на участившиеся медиаатаки со стороны коррупционеров и просто недоброжелателей и пообещал продолжить «борьбу».

Сегодня же премьер-министр Украины сообщил, что подал в отставку. Свое решение он связал с публикацией аудиозаписей совещаний в правительстве.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

В то же время ряд экспертов отмечает, что об отставке премьер-министра Украины говорить пока рано. Как отметил в комментарии «Звезде» украинский политолог Михаил Погребинский, не исключено, что Владимир Зеленский сумеет убедить Гончарука не покидать свой пост.

«Гончарук еще может надеяться на то, что президент не примет его отставку. По правильному порядку, если он хочет написать заявление об отставке, он должен написать его в Верховную раду, а не президенту. Потому что его назначала Верховная рада. Если он поступил иначе, то это означает, что это еще не все»», - предположил Погребинский.

В России также не оставили без внимания новости из соседней Украины. В частности, в МИД РФ обратили внимание на то, что Алексей Гончарук объявил о своем уходе почти сразу после того, как кабмин РФ и председатель российского правительства Дмитрий Медведев объявили о своей отставке.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ", вместе во всем», — не без иронии отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

35-летний Алексей Гончарук возглавил украинский Кабмин 29 августа 2019 года. До этого он занимал пост советника министра экологии страны, а затем - советника министра экономического развития.