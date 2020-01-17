Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия в ноябре прошлого года крупно вложилась в госдолг США. В результате, общая сумма выросла на 7,4% и составила 11,491 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Также уточняется, что из общей суммы 8,512 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги, а еще 2,979 миллиарда - на долгосрочные.

Объем вложений РФ в гособлигации США увеличивается уже четвертый месяц подряд. Несмотря на это, крупнейшим держателем госбумаг Соединенных Штатов по итогам ноября прошлого года остается Япония, причем этот показатель Токио удерживает шестой месяц подряд - 1,16 триллиона долларов. На второй позиции - Китай ($1,09 трлн), а затем - Великобритания (326,8 миллиарда).