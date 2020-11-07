В МВД РФ выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел России выступает против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях величина штрафа не изменится. По словам Колокольцева, на безопасности дорожного движения в большей мере сказывается обустройство магистралей.

«Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование - 10 км больше, 10 км меньше», - сказал глава МВД в эфире телеканала «Россия 1».

Нештрафуемый порог при превышении скорости на 20 км/ч был введен в 2013 году. Причиной стало массовое оснащение дорог средствами. Позднее, в 2018 году, за снижение порога высказался глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.