В московской мэрии заявили, что пока не планируют закрывать ночные заведения

В Москве пока не планируется закрытие ночных заведений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока такой информации нет. Система QR-кодов позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования», - пояснил Немерюк.

Он также добавил, что с 12 ноября в префектурах административных округов Москвы и управах районов заработает система регистрации по QR-кодам.

Ранее сообщалось, что систему QR-кодов могут распространить на предприятия торговли. По сообщению столичных властей, система, введенная для посетителей ночных заведений, помогла зафиксировать 26 пересечений с больными коронавирусом, порядка 1 700 человек получили сообщения о том, что они могли контактировать с инфицированными.

Напомним, что с 19 октября доступ на московские ночные дискотеки, клубы или другие развлекательные заведения, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.