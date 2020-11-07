Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В московской мэрии заявили, что пока не планируют закрывать ночные заведения

Тамара Астапенкова
13:29 07.11.2020
По словам Алексея Немерюка, система QR-кодов позволяет людям узнавать был контакт или нет, и своевременно обращаться за врачебной помощью.
В московской мэрии заявили, что пока не планируют закрывать ночные заведения
© Фото: Free-Photos, Pixabay

В Москве пока не планируется закрытие ночных заведений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Пока такой информации нет. Система QR-кодов позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования», - пояснил Немерюк.

Он также добавил, что с 12 ноября в префектурах административных округов Москвы и управах районов заработает система регистрации по QR-кодам.

Ранее сообщалось, что систему QR-кодов могут распространить на предприятия торговли. По сообщению столичных властей, система, введенная для посетителей ночных заведений, помогла зафиксировать 26 пересечений с больными коронавирусом, порядка 1 700 человек получили сообщения о том, что они могли контактировать с инфицированными.

Напомним, что с 19 октября доступ на московские ночные дискотеки, клубы или другие развлекательные заведения, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.