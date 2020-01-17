МИД: выход США из Договора по открытому небу вынудит РФ предпринять ответные шаги

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) нанесет серьезный ущерб европейской безопасности и вынудит РФ предпринять адекватные шаги, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

«Выход США из договора нанесет серьезный ущерб всей архитектуре европейской безопасности и поставит нас перед необходимостью предпринять адекватные шаги», - сказано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва считает договор по открытому небу важной мерой укрепления транспарентности в военной области и сделает все возможное для его сохранения.

В октябре стало известно, что США могут выйти из ДОН. Решение еще не принято, но оно обсуждается в Белом доме. Против выхода Вашингтона из договора ранее выступили несколько членов конгресса. Москва тоже не поддержала такую идею.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.