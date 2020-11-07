Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня принял участие в церемонии по повышению мощности первого энергоблока БелАЭС, блоку электростанции удалось выйти на мощность 400 МВт в соответствии с этапной программой. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Церемония по повышению мощности энергоблока прошла с участием главы государства. Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%», - говорится в сообщении ведомства.

Запуск Белорусской атомной электростанции является историческим моментом в жизни страны, заявил президент республики. Также глава государства добавил, что Белоруссия становится ядерной державой.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой», - цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Ранее президент Белоруссии прибыл на БелАЭС и осмотрел ее территорию с вертолета. По информации агентства, в мероприятии также участвовали государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Лукашенко доложили о ходе работ на станции, о планах по интеграции в экономику Белоруссии, о перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с республикой в области ядерной энергетики. Затем Лукашенко ознакомился с объектами БелАЭС.

В октябре был запущен ядерный реактор первого энергоблока. Планируется, что его введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй блок – в 2022 году.