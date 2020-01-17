СМИ назвали первые реформы, которыми Мишустин займется на посту премьера

Отмена устаревших нормативов для бизнеса, сокращение числа проверок и автоматизация системы госзаказа - эти реформы в числе первых проведет новый премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Не исключены и перестановки в Минкомсязи, уточнил собеседник издания в Госдуме. По его словам, из-за исполнения расходов государственной программы «Цифровая экономика» к руководству ведомства есть вопросы.

По некоторым данным, Мишустин может расширить функции Минстроя , отняв часть полномочий у Минэкономразвития. А функции экономического ведомства, по другой информации, сведутся к развитию и поддержке бизнеса.

Кроме того, многие ожидают, что в работу правительства будут максимально внедрены электронные сервисы и IT-технологии.

В четверг, 16 января, Владимир Путин назначил руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Днем ранее Дмитрий Медведев на встрече с главой государства объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе.