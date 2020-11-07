Раскрыты подробности массового убийства в Екатеринбурге

Раскрыты подробности массового убийства в одной из квартир Екатеринбурга. Установлены личности погибших. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дверь в квартиру, где произошло убийство четырех человек была закрыта, поэтому ее скрывали гражданские специалисты. Личности погибших были установлены быстро: 18-летняя Полина, 32-летний Антон, 36-летний Олег и 34-летний Дмитрий. Семнадцатилетняя Виктория госпитализирована в одну из больниц областного центра.

«Она уже прооперирована, находится в реанимации в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестнадцатилетняя Мария, которая была обнаружена в квартире живой и не травмированной, является школьницей. Она воспитывается одной матерью, с апреля состоит на учете в ПДН за употребления алкоголя и самовольные уходы.

«Скончавшийся Дмитрий проживал в квартире, где все произошло. Ранее он условно судим по ч.1 ст.158 УК РФ – кража. До недавних пор работал, по некоторым данным, охранником ЧОП, на него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К», - рассказал Валерий Горелых.

По информации полицейских, девушки накануне убийства гуляли в районе торгового центра «Радуга парк». Они познакомились с мужчинами через Интернет и договорились о встрече. Новые знакомые забрали девушек на автомобиле и отправились к Дмитрию в гости. На данный момент причины массового расстрела выясняются.

Ранее стало известно, что в одной из квартир в Екатеринбурге из огнестрельного оружия были убиты четыре человека. Предположительно, выстрелы были сделаны охотничьим карабином «Сайга». По не подтвержденной информации, на вечеринке хозяин квартиры сначала застрелил гостей, а затем покончил с собой.