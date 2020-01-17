Израильская армия атаковала объект ХАМАС в секторе Газа

Военнослужащие Израиля нанесли удар по цели движения ХАМАС. Это было сделано в качестве ответной меры на запуски взрывчатых веществ с помощью воздушных шаров.

Сообщается, что они запускались из сектора Газа на протяжении всего дня.

«В ответ некоторое время назад боевой вертолет армии обороны Израиля нанес удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.

Напомним, ранее Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Система ПВО «Железный купол» сбила как минимум два снаряда, куда упали оставшиеся, пока не сообщается. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.