Лавров прокомментировал попытки Польши пересмотреть итоги Второй мировой войны

Представители МИД Польши пытаются убедить западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв холокоста, который пройдет в Иерусалиме 23 января в Иерусалиме, они придерживались польской точки зрения по итогам Второй мировой войны. Заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году

«На следующей неделе в Иерусалиме состоится международное мероприятие с участием, в том числе, и президента Владимира Путина. И нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, хотя президент Польши Анджей Дуда объявил, что он не поедет на это мероприятие, пытаются убедить западных участников мероприятия, среди которых США и некоторые европейские лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне», - сказал Лавров.

Попытки оболгать Россию с точки зрения итогов Второй мировой войны будут продолжаться, считает Лавров. Варшава будет стараться использовать эту ложь, чтобы ослабить позиции РФ на международной арене.