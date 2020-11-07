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В Сирии открылся первый детский сад, в котором дети учат русский язык

Алексей Алексеев
03:00 07.11.2020
Популярность русского языка в Сирии постоянно растет и все больше учеников выбирают его в качество второго иностранного.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Алеппо появился первый в Сирии детский сад, в котором пятилетние малыши изучают русский язык. Дети в восторге от занятий. Довольны и их родители, ведь за последние годы русский язык стал самым популярным в категории «второй иностранный», поэтому власти Алеппо решились на любопытный эксперимент.

Обучать русскому языку здесь начинают еще с детского сада, когда новая информация впитывается гораздо быстрее. Преподают дошкольникам носители языка.

Одна из педагогов - Елена Кравцова, еще 1997 году она вышла замуж за сирийского бизнесмена и когда к русскоязычной диаспоре обратились с просьбой, то с радостью согласилась учить детей.

«Очень, очень большой спрос на русский язык. Невозможно даже передать вклад России в мир и в то, что Сирия вообще устояла. Мы вносим свою лепту в сирийско-российские дружеские отношения, учим деток», - рассказала преподавать Елена Кравцова.

Ученики Елены родились в самый разгар войны. Они еще не умели ходить, когда за Алеппо разворачивались самые кровопролитные бои и когда благодаря помощи России удалось отстоять город.

«Увы, многие малыши впитали яд, который распространяли экстремисты. Мы пытаемся очистить их психику и подарить надежду - с помощью великой русской культуры и вашей великой страны», - объяснил директор детского сада Бакрижне Бакри.

Маленьким детям завидуют студенты, которые выбрали для изучения русский. Все же ребенку проще осваивать один из самых сложных языков. Но не смотря на трудности в сирийских ВУЗах очереди на «Дорогу в Россию» - так называется обучающий курс.

«Они и без нас давно уже все увидели в Интернете, знают русские песни, особенно "Катюшу", гимн России. Сами учат, сами интересуются, а потом уже приходят к нам чтобы заниматься русским языком углубленно», - заявила преподаватель русского языка Анна Алмари.

Ну а для тех, кто решил создавать бизнес в России или продолжить обучение в нашей стране готовят профильные курсы с углубленным изучением русского языка.

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