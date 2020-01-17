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Лавров ответил на вопрос о продолжении работы на посту министра иностранных дел

Лина Давыдова
12:28 17.01.2020
Сергей Лавров проводит большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о том, хочет ли он продолжить работу в качестве министра иностранных дел страны.

Дипломат засмеялся и сказал: «Мне поручили три дня назад исполнять обязанности, я и исполняю».

Сергей Лавров проводит большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Ожидается, что исполняющий обязанности главы МИД РФ затронет такие важные вопросы, как ситуация на Украине, положение дел в Сирии, диалог между Россией и США, а также оценит ситуацию вокруг отношения Вашингтона и Тегерана и происходящее в Ливии.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил об отставке в полном составе российского правительства. Президент Владимир Путин поблагодарил кабмин за совместную работу и попросил исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

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