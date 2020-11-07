В стране и мире Названа возможная причина пожара в самарском хостеле Анна Назайкина Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. © Фото: МЧС Возможной причиной возгорания здания в Самаре мог стать аварийный режим работы электрооборудования. По предварительным данным, там незаконно находился хостел. «Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. При этом земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Что там реально располагалось в здании, будет устанавливаться. Но, предварительно, там был хостел», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Возгорание произошло в трехэтажном здании в Железнодорожном районе Самары. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 08:24 (07:24 мск). Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. В результате пострадали четверо мужчин. Позже спасатели обнаружили тела четырех погибших. На месте происшествия нашли остатки проводки и скрутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика