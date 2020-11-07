Названа возможная причина пожара в самарском хостеле
Возможной причиной возгорания здания в Самаре мог стать аварийный режим работы электрооборудования. По предварительным данным, там незаконно находился хостел.
«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. При этом земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Что там реально располагалось в здании, будет устанавливаться. Но, предварительно, там был хостел», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Возгорание произошло в трехэтажном здании в Железнодорожном районе Самары. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 08:24 (07:24 мск). Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. В результате пострадали четверо мужчин. Позже спасатели обнаружили тела четырех погибших. На месте происшествия нашли остатки проводки и скрутки.